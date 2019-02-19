Sınavda kopya çektiği iddiası ile gözaltına alınan 6 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’de 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilmesi olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre 28 Mart 2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş yazılı sınavında soru ve cevapların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kocaeli’de de sınava giren, yapılan incelemede şüpheli oldukları tespit edilen 2’si tutuklu 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. 1’i aktif görevde 1’i açıkta ve 4’ü ihraç olmak üzere toplam 6 polis memuru, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2’si kadın toplam 6 kişi daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 4’ü etkin pişmanlıktan yararlanan 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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