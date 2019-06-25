Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler

TEKİRDAĞ (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Tekirdağ Çerkezköylü İsmail Arda Ergene ve Utku Asutay, başarılarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu vurguladı.

Çerkezköy Tepe Ortaokulu öğrencileri İsmail Arda Ergene ile Utku Asutay ailelerinin ve okullarının yanı sıra ilçenin de gurur kaynağı oldu.

İsmail Arda Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok değil ancak düzenli ders çalıştığını söyledi.

Sosyal aktivitelerden hiç kopmadığını vurgulayan Ergene, "Çeşitli aktivitelerde, sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldım. Bu sene yapılan teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergimizde çalışmalarımı sergiledim. Evde ve köyümüzde bahçe işleri ile ilgilendim. Evde de kuş ve balık besliyorum. Hayat ile de iç içe çalışmalarımı sürdürdüm.” dedi.

Genetik veya yazılım mühendisi olmak istediğini dile getiren Ergene, sınava girecek öğrencilere nitelikli sorular çözmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sınava hazırlanan öğrencilere teknolojik aletlerle aralarına sınır koymalarını da öneren Ergene, "Bilgisayar oyunlarına kendilerini fazla kaptırmasınlar. Bu süreçte benim telefonum dahi yoktu." dedi.