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  4. Sınavın başlamasına dakikalar kala talihsiz olay! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Sınavın başlamasına dakikalar kala talihsiz olay! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

09.06.2024 12:45
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde AYT'ye girecek bir öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Öğrencinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Genç kız kimliğini aldıktan sonra ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala talihsiz olay! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.

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PANİKLE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı.

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Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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sınav Kocaeli ayt kimlik mazgal
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