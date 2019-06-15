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Sınavkolik 38. sınavına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bugüne kadar aralıksız 37 üniversite sınavına Adem Topçuoğlu, bu yıl da 38’inci sınavına ilk günkü heyecanı yaşayarak girdi.1980 yılında Bafra Lisesinden mezun olduktan sonra bir kez askerlik görevini yaparken giremediği üniversite sınavlarına 38 yıldır girerek aynı heyecanı yaşıyor.

Sınavkolik 38. sınavına girdi

Samsun’un Bafra ilçesinde bugüne kadar aralıksız 37 üniversite sınavına Adem Topçuoğlu, bu yıl da 38’inci sınavına ilk günkü heyecanı yaşayarak girdi.
1980 yılında Bafra Lisesinden mezun olduktan sonra bir kez askerlik görevini yaparken giremediği üniversite sınavlarına 38 yıldır girerek aynı heyecanı yaşıyor. Mustafa Erdin İlk-Ortaokulunda sınava giren 57 yaşındaki Adem Topçuoğlu, bundan sonra sınavlara girmeye devam edeceğini fakat okumayacağını söyledi. Topcuoğlu sınav öncesi “Yıllar çok çabuk geçiyor. Yıl 1980, yıl 2019. Yine bir sınavın eşiğindeyiz. Şu anda sanki liseden yeni mezun oldum gibi, liseli gençler gibi sınavı heyecanla bekliyoruz. 2 önlisans işletme fakültesi, kamu yönetimi, turizm otelcilik meslek yüksekokulu ve otobüs işletmeciliği meslek yüksekokulu olmak üzere 2 önlisans, 2 de lisans bitirdim. 5’inci olarak ilahiyat önlisans okuyorum. Birinci sınıfı bu sene tamamladım, seneye ikinci sınıfa başlayacağım. Bu son olacak. Bundan sonra daha okumayacağım. Gönül isterdi ki okuyalım ama benim için şu anda 5 üniversite yeterli diyorum” dedi.
Emekli olduğunu hatırlatan Topçuoğlu, “10 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. 12 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. 4 yıl direksiyon eğitimi verdim. Görev çıktıkça da devam ediyoruz. Ben tüm sınavlarımda 1 gün önceden her şeyi bırakırım. Kendimi rahat bir ortamda sevdiğim müziği dinlerim. O geceyi erken yatar, sabahta erken kalkarım. Ertesi günü hiç bir şey yokmuş gibi hazırlarım” diye konuştu.

Sınavkolik 38. sınavına girdi

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