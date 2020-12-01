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Sınavlar ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? ÖSYM sınavları ertelendi mi?

01.12.2020 16:32 | Son Güncelleme:
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Sınavlar ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? ÖSYM sınavları ertelendi mi?

Yeni koronavirüs tedbirleri nedeniyle çok sayıda vatandaş sınavlar ertelendi mi sorusunun yanıtını da araştırıyor. Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, ÖSYM sınavları ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi?

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle çok sayıda yeni tedbir alınıyor. Son olarak dün akşam açıklanan yeni tedbirlerin ardından vatandaşlar arasında sınavlar ertelendi mi sorusuna da yanıt aranıyordu. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Peki, hangi sınavlar yapılmayacak?

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SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

En çok araştırılan sorulardan olan sınavlar ertelendi mi ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile cevap buldu. Bir süredir çok sayıda aday için sınavların durumunun ne olacağına dair soru işaretleri bulunuyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklama ile bu soru işareti sona erdi.

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belirli sınavların ertelendiğini duyurdu. Şimdi vatandaşlar tarafından hangi sınavlar olmayacak sorusu soruluyor.

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada; “Değerli Adaylarımız,
Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadesini kullandı.

Çok sayıda aday tarafından sınavlar ne zamana ertelendi sorusunun cevabı da araştırılıyor. Aygün, salgının ülke genelindeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihlerinin belirleneceğini ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağını belirtti. ÖSYM takvimine göre ertelenen bu sınavların aralık ayında yapılması planlanıyordu.

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