HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Sınavlar ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Tam kapanma kararı ile ertelenen sınavlar…

Sınavlar ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Tam kapanma kararı ile ertelenen sınavlar…

27.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada 18 günlük tam kapanma süresi boyunca yüz yüze eğitime de ara verildiği bildirildi. Bu süre içerisinde yapılması planlanan birçok sınavın da ertelendiği açıklandı. Peki, hangi sınavlar ertelendi? Ziya Selçuk açıkladı…

Sınavlar ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi? Tam kapanma kararı ile ertelenen sınavlar…

Tam kapanma kararının ardından, 17 Mayıs tarihine kadar yapılması planlanan birçok sınavın ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Kabine Toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, kararın detayları açıklandı. MEB’in yaptığı duyuruya göre, birçok sınav tam kapanmanın sonrasına ertelendi. Peki, hangi sınavlar ertelendi?

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

meb aöıklama

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

YKS ERTELENİR Mİ?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
LGS ertelendi mi?LGS ertelendi mi?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.