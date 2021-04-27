Sınavlar ertelendi mi? Tam kapanmada hangi sınavlar ertelendi? İşte tam kapanma kararı ile ertelenen sınavlar…

26 Nisan Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada 18 günlük tam kapanma süresi boyunca yüz yüze eğitime de ara verildiği bildirildi. Bu süre içerisinde yapılması planlanan birçok sınavın da ertelendiği açıklandı. Peki, hangi sınavlar ertelendi? Ziya Selçuk açıkladı…

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

ÖSYM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek, bu nedenle ÖSYM bünyesindeki sınavlar gerçekleştirilecek.

YKS ERTELENİR Mİ?

Mevcut takvime göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.



