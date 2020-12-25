Sınavlar ertelenince çocuklar böyle eğlendi

Önceki gece yağan kar yağışının ardından havanın birdenbire soğumasıyla kentin özellikle kuzey kısımlarında yer alan alanlar doğal buz pistine dönüşürken, bunu fırsata çeviren de her zamanki gibi çocuklar oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları saatlerde yağışın ardından boş arazilerde buzlaşan kar kütlelerinden kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, eğimli arazide kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla ailelerinin gözetiminde doyasıya eğlendi.

Günlerce evlerden çıkamayan çocuklar çığlıkların, kahkahaların arasında düşe kalka yaptıkları etkinliğin ardından kısıtlamanın başlamasıyla birlikte tekrar evlerine döndü.

Kaynak: İHA





