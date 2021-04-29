Sınavlar iptal mi? İşte MEB ve ÖSYM sınavları ile ilgili son karar...

17 günlük tam kapanma kararı alınmasının ardından öğrenciler ve veliler kapanmayla birlikte sınavlar iptal mi, yüz yüze sınavlar iptal mi sorularını araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "eğer risk varsa okulları kapatırız, risk yoksa açarız." şeklinde konuştu. Peki sınavlar iptal mi?

SINAVLAR İPTAL Mİ? MEB VE ÖSYM SINAVLARI İLE İLGİLİ SON KARAR NE?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında "Her bir evladımıza ulaşma çabasındayız" dedi. Milliyet Gazetesi’ne konuşan Bakan Ziya Selçuk, okulların kapatılıp açılması ile ilgili gelen eleştirellere de yanıtlar verdi. "Eğer risk varsa kapatırız, yoksa açarız. Her senaryoya karşı hazırlık yapıyoruz" şeklinde konuştu. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ile ilgili '' Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini aktardı. Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ise ALES sınavının belirtilen tarihte yani 2 Mayıs 2021'de yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Yani ALES ve ÖSYM sınavları için şuan bir erteleme durumu söz konusu değil.



