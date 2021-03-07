Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

2020-2021 eğitim – öğretim dönemi korona virüs salgını önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşiyordu. Binlerce öğrenci derslerine çevrimiçi ortamlardan devam ederken, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem sınavları için yüz yüze yapılma kararı bildirilmişti. 8 Mart’tan sonra yüz yüze yapılması planlanan sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberimiz…

Sınavlar iptal mi?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ait bazı sınavlar gerçekleştirilememişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, sınavların 8 Mart’tan sonra yüz yüze yapılacağı planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, henüz sınavların ertelenmesi ile ilgili bir karar olmadığını ve sınavların planlanan şekilde yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.