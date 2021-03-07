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Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

07.03.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı!

Son yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okullar 2 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme kapsamında, bazı illerimizde yüz yüze eğitime başlanmıştı. Bu karardan sonra sınavların da yüz yüze yapılmasının planlandığı açıklandı. Peki lise sınavları iptal mi? Bakan Selçuk açıkladı!

2020-2021 eğitim – öğretim dönemi korona virüs salgını önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşiyordu. Binlerce öğrenci derslerine çevrimiçi ortamlardan devam ederken, geçtiğimiz günlerde ikinci dönem sınavları için yüz yüze yapılma kararı bildirilmişti. 8 Mart’tan sonra yüz yüze yapılması planlanan sınavlar iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte haberimiz…

Sınavlar iptal mi?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ait bazı sınavlar gerçekleştirilememişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, sınavların 8 Mart’tan sonra yüz yüze yapılacağı planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, henüz sınavların ertelenmesi ile ilgili bir karar olmadığını ve sınavların planlanan şekilde yapılacağını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.

Sınavlar ne zaman?

Alınan tedbirlerden sonra sınavlar yüz yüze yapılmaya devam edecek. Birinci döneme ait sınavlar için tüm işlemler 26 Mart Cuma gününe kadar, sorumluluk sınavlarına ilişkin işlemler ise 31 Mart Cumartesi gününe kadar E-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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