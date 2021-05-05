Sınavlar iptal mi olacak? Sınavlar ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamada uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylara yer verdi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında eğitime uzaktan devam eden öğrenciler sınavlar iptal mi olacak sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. İşte, detaylar...

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında sınava ilişkin yaptığı konuşmasında "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." ifadelerine yer verdi. Sınavların iptal olma durumu hakkında da konuşan Selçuk, 17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar olmadığını duyurdu.

