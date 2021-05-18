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  4. Sinavoc aşısında randevular yeniden açıldı

Sinavoc aşısında randevular yeniden açıldı

18.05.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinovac aşısında yaklaşık bir aydır kapalı olan randevuların 1. dozu için dün itibarıyla yeniden başladığı belirtildi.

Sinavoc aşısında randevular yeniden açıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara Sinavoc ve Biontech aşıları uygulanıyor.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, bir aydır Sinovac aşısında 1. doz için randevu verilmediğini 17 Mayıs itibarıyla randevuların yeniden açıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Sputnik V de uygulanmaya başlanacak.

25 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 25 milyon 795 bin 158'e ulaştığını açıklamıştı.


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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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