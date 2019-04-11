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Sincabı öldürmek isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Sakarya'da, sincabı öldürmek için balkondaki kızından tüfeğini atmasını isteyen adam, yere düşen silahın ateş almasıyla öldü

Sakarya'da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Bayram Cansever (54), ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızından (19) ruhsatsız av tüfeğini birinci katın balkonundan atmasını istedi.

Balkonda atılan tüfek, dipçiğinin zemine çarpması sonucu ateş aldı, baba Cansever göğsünden, kızı yüzünden yaralandı.

Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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