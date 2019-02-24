Sincan'ın kendileri için ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin kalbidir. Çünkü Sincan, 'Balans ayarı yaptık.' diyenlere en güzel cevabı vermiştir. Sizler hür iradenizle, buradan milletimize ayar vermeye kalkanlara en güzel mesajı verdiniz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile Mareşal Çakmak Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Kasapoğlu, burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Kasapoğlu daha sonra Sincan Geçlik Merkezi'ne geçerek, gençlerle bir araya geldi. Merkezde atölyeleri gezen Bakan Kasapoğlu, burada masa tenisi oynadı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen ve bir lokantanın açılışını yapan Kasapoğlu, ziyaretler sırasında gördüğü çocuklara kitap dağıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin kalbidir. Çünkü Sincan, 'Balans ayarı yaptık.' diyenlere en güzel cevabı vermiştir." dedi.

"Burada tankları yürütenlen şimdi neredeler?" diye soran Kasapoğlu, "İşte o gün tankları yürütenleri, siz oylarınızla, iradenizle sandığa, tarihe gömdünüz. O zaman reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu şarkı burada bitmez.' dedi. Bu şarkı burada bitmez. Sizler şarkıyı orada bitirmediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaptınız, başkan yaptınız." diye konuştu.

Hizmet için var olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sizlere başkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdim. 31 Mart günü inşallah burada Murat Ercan, büyükşehirde de Mehmet Özhaseki'yi var gücümüzle destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Sincan'ın kadınları, erkekleri, çocukları ve gençlerinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Murat Ercan başkanımızla toplantı yaptık. 'Sincan için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye, 2002'den beri ciddi anlamda devrimler geçirdi. Bu hizmet çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Sincan'daki kadınlarımız ve gençlerimiz için çok geniş ölçekli spor yatırımları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.