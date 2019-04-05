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Sincan Belediye Başkanı Ercan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, göreve başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye başkanı seçilerek mazbatasını alan Murat Ercan, göreve başladı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonucunda yeniden Sincan Belediye Başkanı seçilen Ercan, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak belediyeye geldi.

Ercan, belediyede çalışanlar ve partililer tarafından karşılandı ve tebrikleri kabul etti.

Murat Ercan, burada yaptığı konuşmada, "Artık rutin belediyecilik kalmadı. Bundan sonra 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kriter olacak." dedi.

Sincan'ı daha ileri noktaya taşımak için çalışacaklarını belirten Ercan, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Ercan, "Sincan her zamanki duruşunu gösterdi. Ankara'da herkes Sincan'ı konuşuyor. Rekor oyla seçen Sincan halkı başta olmak üzere bizlere desteğini esirgemeyen AK Parti Sincan İlçe Başkanımıza ve AK Parti teşkilatına, MHP İlçe Başkanımız ve teşkilatına, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Murat Ercan'ı karşılayanlar arasında AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan da yer aldı.

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

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