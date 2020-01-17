Sincan Belediye Başkanı Ercan uluslararası ödül kazanan projeyi anlattı

Belediye, son olarak dün Paris'teki Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda (UNESCO) düzenlenen İdealkent Ödülleri Töreni'nde "1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi" projesiyle ödül aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri töreninde, "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. Ercan, Çankırılı Bürokratlar, Kamu Çalışanları ve İş Adamları Birliği (ÇANKIRI-BİR) tarafından ise "Yılın Çevreci Ödülü"ne layık görüldü.

Sincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye, sıfır atık seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalarla birçok ödül kazandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Paris'te düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödülleri "1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi" projesiyle ödül aldıklarını belirterek, "Sincan'da kişi başına 1,2 kilogram olan atık miktarını 0,80'lere kadar, yani 3'te 1 oranında düşürdük." ifadesini kullandı.

Başkan Ercan'a ödülü, Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo takdim etti.

- "Sincan'ı ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil ettik"

Ercan, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, uluslararası platformda kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan seferberlikle eş zamanlı olarak düğmeye bastıklarını dile getiren Ercan, şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçildik. Kasım ayında Haliç Kongre Merkezi'nde ödülümüzü almıştık. Bugün de uluslararası bir platformda çalışmalarımızın takdir edilmesi bizi oldukça onore etti. Sincan'ı ve Ankara'yı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum."

Sıfır atık konusunda gelinen aşamayı değerlendiren Ercan, şunları kaydetti:

"Sıfır atık çalışmamızın 2 boyutlu olduğunu söyleyebilirim. Bunlar eğitim ve sahadaki aktif çalışmalar. Eğitimle 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik ve Sincan'da kişi başına 1,2 kilogram olan atık miktarını 0,80'lere kadar, yani 3'te 1 oranında düşürdük. Yani Sincan'ın nüfusu 600 bin, bunlardan 200 bini Sincan'da artık atık çıkarmıyor. İlk yerli kompost sistemiyle organik anlamda oldukça zengin gübre üretiyoruz. Sokak hayvanlarından diğer hayvanlara kadar ısıl işlem görmüş atıklardan mama üretiyoruz. Isıl işlem görmemiş organik atıklardan gübre üretiyoruz. Ahşap atıklardan sanata dönüşen ürünler üretiyoruz. Artık çöp kavramını bir kenara bıraktık. Bizim için atık var. Atık ham madde, ekonomik değere dönüşen bir ham madde, sanatsal ürünlere dönüşen ham madde. Hatta atıklar bilimsel ara maddelere dönüşebiliyor."

Yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Ercan, "Sincan Belediyesi projeler belediyesi, Sincan Belediyesi hizmet belediyeciliğinin adeta timsali. Bundan sonra da birçok projemiz var. Çevre dostu projelerimiz var. Akıllı şehirle ilgili çok ilgi çekecek projelerimiz var. Bunların bir kısmını hayata geçirdik, diğer kısmı da hayata geçirerek Belediyemizin çıtasını daha yukarılara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

