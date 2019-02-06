HABER

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşın yanında olan Ercan, Osmanlı Mahallesi Salı Pazarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan fırsat bulduğu her an esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Salı Pazarı esnafını, hayırlı işler temennisiyle ziyarette bulunan Ercan daha sonra; Osmanlı Hanımlar konağını ziyaret etti. Akşam saatlerinde ise Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Sincan halkı ile sürekli iç içe olacağını belirten Ercan, esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan, “Hem Sincan’da hem de Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Sincan’ın rekor kıracağına inancım tam” diye konuştu.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Bakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğizBakan Kurum: Yıllık 300 bin konutu dönüştüreceğiz
CHP'li Soyer: İzmir'in gündeminde bu meseleler yokCHP'li Soyer: İzmir'in gündeminde bu meseleler yok

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.