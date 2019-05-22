Sincan Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'nda "Çocuklarda herhangi bir biçimde darp veya kötü muameleden kaynaklanan ize rastlanmadığı gibi kendileri tarafından da darp, kötü muamele veya baskı olduğu yönünde bir şikayette bulunulmamıştır." tespitinde bulunuldu. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, Sincan Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'nu kabul etti. Alt Komisyon, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda kabul edilen raporda, Sincan'daki Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda inceleme yapıldığı anımsatıldı. Raporda, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin "Çocuklarda herhangi bir biçimde darp veya kötü muameleden kaynaklanan ize rastlanmadığı gibi kendileri tarafından da darp, kötü muamele veya baskı olduğu yönünde bir şikayette bulunulmamıştır." tespiti yer aldı. Çocuklardan birçoğunun devam eden kurs ve etkinliklere katıldıkları, bu kurs ve etkinliklerin çocukların topluma kazandırılmalarında önemli bir işlev gördüğü, bizatihi komisyon tarafından müşahede edildiği belirtilen raporda, "Bunun dışında çocukların ortak alanlarda birbirleriyle vakit geçirebilme, televizyon izleyebilme ve masa tenisi oynayabilme ayrıca kütüphaneden de dönüşümlü olarak faydalanabilme imkanına sahip oldukları görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

- Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Alt komisyon raporunda, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemelere ilişkin ise "İncelemenin yapıldığı tarih itibarıyla annesiyle kalan çocuk sayısının 42 olduğu, çocukların en fazla 6 yaşına kadar anneleriyle birlikte kalabildiği, çocuklardan 5'inin yaşı itibarıyla anaokuluna devam ettiği ve kurumda çocuklar için hizmet veren kreş olduğu" belirtildi. Raporda, komisyon üyelerinin, çocuklarıyla kalan hükümlü ve tutuklu kadınlar ile yaptıkları görüşmelerde, çocukların ihtiyaç duydukları gıdaların temininde bazı sorunlar yaşandığı, hastane sevklerinin gereği gibi yapılmadığı ve ortak alanların ısınmasında sorunlar bulunduğu yönünde şikayet aldıklarına işaret edildi. Alt komisyon raporunda, anneleriyle kalan her çocuk için günlük kota kadar soğuk ve sıcak su verildiği, çocukların ihtiyaç duydukları bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer ihtiyaçların kurum idaresi tarafından karşılandığı bilgilerine yer verildi. Pilot projeyle kampüs içerisinde çocuklu anneler için özel bir bölümün yapılacağı ve bu kısımda çocuklar için özel olarak oluşturulmuş alanlar olacağına yer verilen raporda, kurum temsilcilerinin ise annesiyle kalan çocukların sağlık ve tedavileri konusuna kurum idaresinin büyük önem verdiği, çocukların zaman mefhumu gözetilmeksizin ihtiyaç duyulduğunda revire götürüldükleri ve gerekirse en geç ikinci günde de sevklerinin ilgili sağlık kuruluşuna yapıldığını beyan ettikleri vurgulandı.

- F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin tespitler Raporda, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemelerde, günlük su kotasının kişisel ihtiyaçları karşılamadığı, suyun kirli ve paslı olması nedeniyle kullanıma elverişli olmadığına dair şikayetlerin dile getirildiğine işaret edildi. Raporda, kütüphanede bulunan kitap sayısı ve çeşitliliğin az olduğu, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği, kütüphaneden ve dışarıdan alınan kitaplardaki sınırlamanın kaldırılması veya en azından yumuşatılması talebinde bulunulduğu, dışarıdan gelen kişisel eşyaların içeri alınmasında da ciddi sıkıntıların olduğuna dair şikayetlerin dile getirildiği görüşüne yer verildi. - "15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle kapasite fazlalığı ortaya çıktı" Raporun değerlendirme bölümünde, kampüste yer alan ceza infaz kurumlarının bazılarında kapasite üstünde hükümlü ve tutuklu barındırıldığı, ceza infaz kurumlarında yaşanan kapasite fazlalığının en önemli nedeninin 15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna bağlı olarak Ankara'da yapılan yargılamalardaki hükümlü ve tutuklu sayısının fazlalığından kaynaklandığı kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarının bazılarında kapasite üstünde hükümlü ve tutuklu barındırılmasının, beraberinde bazı sorunları da getirdiği anlatılan raporda, şu tespitlere yer verildi: "Bu kapsamda kurumlarda görevli olan personel sayısının ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Ancak personel sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve yakın tarihte 350'ye yakın personelin göreve başlayacak olması, bu alanda duyulan eksikliği büyük oranda karşılayacak niteliktedir. Kapasite fazlalığının beraberinde getirdiği sorunların aşılması amacıyla halen devam etmekte olan yeni yaşam alanı inşaatlarının, özellikle fiziki imkan ve koşulların daha da düzeltilmesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir." Raporda, hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları için meslek edinmeleri ve kişisel gelişimleri amacıyla devam ettikleri kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret edildi. Hükümlü ve tutuklularla yapılan görüşmelerde görevli personelle ilgili şikayette bulunulmamasının memnuniyet verici olduğunun belirtildiği raporda, münferit kimi olaylar hakkında gereğinin hızlı bir biçimde yerine getirilmesi yönünde kurum yetkililerine tavsiyelerde bulunulduğu ifade edildi.

Hükümlü ve tutuklulara verilen günlük su miktarının Ankara Büyükşehir Belediyesinin günlük bireysel kullanım istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda yeterli olduğu tespitine yer verilen raporda, "Ancak su kotasının günlük ihtiyaçlar için yeterli olmasına rağmen verilen suyun kirli ve paslı olması yönündeki şikayetlerin ivedi bir biçimde giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bilgisi verilmiştir. Alt komisyon tarafından da bu sürecin hızlandırılması ve sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, yapılan incelemelerde bazı yaşam alanlarının yeterince ısıtılmadığı ancak yakın bir tarihte tamamlanması planlanan ve otomasyon sistemiyle çalışan ısıtma sisteminin tam olarak devreye alınmasıyla bu sorunların ortadan kalkacağı bilgisine yer verildi. Alt komisyon raporunda, çocuk hükümlü ve tutukluların, en geç iki ayda bir kez olmak üzere ödül olarak 3 saatten 24 saate kadar ana ve babası veya vasisi ile bu tür ziyaretler için ayrılan bölümde, personelin yakın nezareti olmaksızın görüşebildiği belirtildi.