Sincan Çocuk Cezaevi'nde gerginlik: 7'si çocuk 21 yaralı (2)

BAZI AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda yaralanan çocuklar ile infaz koruma memurlarına ihbar üzerine kampüs içine sevk edilen sağlık ve UMKE ekipleri, müdahale etti. Yaralı çocuk ve infaz koruma memurlarından bazılarının cezaevi revirine kaldırıldığı öğrenilirken sağlık ve UMKE ekipleri, yaralıların tedavilerini gerçekleştirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

Öte yandan, olay yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edilirken, cezaevinde çocukları bulunan ailelerden bazıları ise yaşanan olayı öğrenince cezaevi önüne gelerek yetkilelerden bilgi almaya çalıştı. Bir grup avukat da cezaevi önüne geldi. Avukatar ve aileler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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