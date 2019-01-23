Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürü ve infaz koruma memurlarına suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Barosu'nca 21 Aralık'ta Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan ve çocuk hükümlü ile bazı infaz koruma memurlarının yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili cezaevi müdürü ve infaz koruma memurları hakkında, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Erinç Sağkan, olayda yaralanan çocuklarla görüştürülmediklerini ve sağlık durumlarının nasıl olduğunu öğrenemediklerini söyledi.

Ankara Barosu Başkanı avukat Erinç Sağkan, 21 Aralık'ta Sincan Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu'nda yaşanan olaylarla ilgili tespitlerin yapılması, çocukların haklarının korunabilmesi için cezaevine giden avukatların olaya karışan çocuklar ile görüştürülmediklerini söyledi. Erinç Sağkan, cezaevinin çocuk koğuşunda birtakım olaylar olduğunu 21 Aralık'ta basından öğrendiklerini, Ankara Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak cezaevine gittiklerini; ancak Ceza İnfaz Kurumu içine alınmadıklarını kaydetti.

'HÜKÜMLÜ GÖRÜŞÜNDE YASAL HAKKIMIZ VAR'

Ertesi gün tekrar gittiklerinde yine çocuklarla görüşemediklerini aktaran Erinç Sağkan, "Yasal olarak bizim tutuklu ve hükümlü görüşünde hakkımız var; ancak arkadaşlarımız kimseyle görüştürülmedi. Bu arada başka çocuk hükümlülerden olayın C-6 koğuşunda yaşandığını öğrendik. Bu koğuşta kalan 2 kardeşten 1'ine hücre cezası verildiği, bu çocuğun koğuştun çıkarılmak istenilmesine çocuk hükümlülerin tepki göstermesi üzerine arbede yaşandığı bilgisini aldık. Ancak bu çocuğun alınmasının ardından infaz koruma memurlarının tekrar içeri girerek, çocukları darbettikleri yönünde çocukların şikayeti olduğunu da öğrendik" dedi.

'SAĞLIK DURUMLARINI BİLEMİYORUZ'

Bu bilgiler üzerine ısrarla çocuklarla görüşmek istediklerini, kurum müdürüyle de görüşerek, bu taleplerini ilettiklerini anlatan Sağkan, "Ancak meslektaşlarımız hiçbir şekilde çocuklarla görüştürülmedi. Aradan birkaç gün geçti, arkadaşlarımız tekrar çocuklarla görüşmek için cezaevine gitti. Çocukların tedavilerinin yapılıp, yapılmadığını ve olayın aslının ne olduğunu öğrenmek istediler. Arkadaşlarımız aynı tutumla karşılaşarak, çocuklarla görüşmeleri engellendi. Biz, aradan geçen onca zamana rağmen bu çocukların sağlık durumlarının nasıl olduğunu bilemiyoruz. Tam olarak neler olduğunu öğrenemediğimiz için maalesef kamuoyuna da bu anlamda bilgi veremiyoruz" diye konuştu.

'CİDDİ ŞÜPHE UYANDIRMAKTA'

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, çocuğun üstün menfaatini her şeyin üzerinde tuttuğunu ve Ankara Barosu olarak bunu çok önemsediklerini belirten Sağkan, "Çocuklarla görüşülmesi konusunda zorluk çıkarmayı bırakın, 'Gelin sizler görüşün' demesi gerektiği halde ısrarla bu çocukların avukatlarla görüştürülmemesi ciddi anlamda şüphe uyandırmaktadır" dedi.

Avukat Erinç Sağkan, uğraşlara rağmen çocuklarla görüşemeyince Sincan Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu müdürü ve infaz koruma memurları hakkında, 'görevi kötüye kullanmak'tan savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sağkan, olay nedeniyle infaz koruma memurlarının çocuklardan, çocukların da infaz koruma memurları hakkında şikayetçi olduklarını ve bu nedenle soruşturma yürütüldüğü bilgisini edindiklerini de sözlerine ekledi.

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