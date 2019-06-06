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Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve satıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri devriye gezdikleri sırada S.K., D.Ü.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladı

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve satıkları tespit edilen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Başkentte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri devriye gezdikleri sırada S.K., D.Ü. ve M.K. isimli kişilerin uyuşturucu kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine 3 kişi yakalanarak polis sorgusuna alındı. Üzerlerinde yapılan üst aramasında 2 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Polis sorgusunda zanlılar uyuşturucu maddeyi H.Ü. isimli zanlıdan aldıklarını belirtti. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Çalışma sonucunda H.Ü., Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. H.Ü. yapılan sorguda uyuşturucu maddeyi Ç.B. adlı kişiden temin ettiğini söyledi. Polis, o şahsı da takibe alarak E.A. isimli başka bir zanlı ile uyuşturucuları saklamaya çalıştıkları esnada yakaladı. Aramalarda 6 gram kubar esrar bulundu. Ç.B. ele geçirilen uyuşturucu maddeyi S.Ç. adlı zanlıdan aldıklarını beyan edince, polis S.Ç. ve M.K. adlı 2 şüpheliyi de göz altına alarak Asayiş Büro Amirliğine getirdi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

Suç dosyaları kabarık
Gözaltına alınan zanlıların suç dosyalarının da kabarık olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlıların hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, güveni kötüye kullanma, tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan birçok adli kaydı bulunuyor.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladı

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kullanan ve satan 8 kişiyi yakaladı

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