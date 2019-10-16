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Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’na destek yürüyüşü düzenledi.Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, oda üyeleri ve şoförlerin yaptığı yürüyüşte ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’na destek yürüyüşü düzenledi.
Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, oda üyeleri ve şoförlerin yaptığı yürüyüşte ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Vatan Caddesi’nde basın açıklaması yapan grup, daha sonra Mehmetçik Vakfının hesabına bağışta bulundu. Burada bir konuşma yapan Yalçın, “Tarihi başarılarla dolu kahraman ordumuz girdiği topraklarda her zaman kardeşliği, barışı ve adaleti hakim kılmıştır. Allah’ın izniyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da bunu sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın. 40 yıldır terör belasıyla uğraşan ülkemiz bu uğurda binlerce şehit vermiştir. Suriye topraklarında köşe bucak saklanarak hain pusular kuran kahpeler, kahraman ordumuzun gelmesiyle fare gibi kaçışmaktadırlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Bu iş ya bitecek ya da bitecektir Bizler her zaman devletimizin, milletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve kahraman güvenlik güçleri yanında olduğunu belirtir, bu uğurda seve seve can veririz” dedi.

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odasından Barış Pınarı Harekatı’na destek

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