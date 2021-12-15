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Sincan Tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde Onaylandı

15.12.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi, Çin’in Sincan bölgesinde üretilen ürünlerin ABD’ye ithal edilmesini yasaklayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Gerekçe müslüman azınlığa uygulanan kötü muamele

ABD Temsilciler Meclisi, Çin’in Sincan bölgesinde üretilen ürünlerin ABD’ye ithal edilmesini yasaklayacak bir yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu tasarı, ABD’nin Sincan’daki müslüman Uygur azınlığa Çin tarafından uygulanan baskılara karşı atılan adımlara eklenen yeni bir girişim oldu.

Söz konusu yasa tasarısı, ABD Senatosu’ndan da geçtikten sonra onay için ABD Başkanı Joe Biden’ın önüne gidecek. Başkan Biden’ın da yasayı onaylaması bekleniyor. Beklenti yasa tasarısının Senato’dan hemen bugün geçerek Başkan’ın onayına sunulacağı şeklinde.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Yönetim, küresel üretim zincirinin zorla işçi çalıştırma durumundan arındırılması amacıyla bu yasanın uygulanması için Kongre’yle yakın işbirliğinde olacak. Öte yandan yarı iletkenler ve temiz enerji dahil ülke içi ve üçüncü taraf temel tedarik zincirleri için de çalışılacak” dedi.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri aylardır söz konusu yasa üzerinde çalışıyor ve tartışıyorlardı.

Nihayetinde üzerinde uzlaşılan yasa tasarısına göre ABD’li firmalar, ithal ettikleri ürünlerin Çin’in Uygur bölgesinde zorla çalıştırılan kişiler tarafından üretilmediğini kanıtlamak durumundalar aksi takdirde bu ürün ve malları ABD’ye sokamayacaklar.

Çin Sincan’daki müslüman azınlığa yönelik kötü muamele ve toplama kampları iddialarını yalanlıyor ancak pekçok sivil toplum kuruluşu ve ABD, Çin yönetiminin bölgede soykırım yaptığı düşüncesine sahip.

ABD’de Cumhuriyetçi parti üyeleri, uzunca bir süredir Biden yönetimi söz konusu yasa konusunda ağır kalmakla eleştiriyorlardı.

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