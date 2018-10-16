Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem!

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Börtala Moğol Özerk İli'nde 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

