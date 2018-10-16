HABER

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem!

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Börtala Moğol Özerk İli'nde 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!
Türk polisi Suudi Başkonsolosluğu’ndaki çalışmalarını tamamladıTürk polisi Suudi Başkonsolosluğu’ndaki çalışmalarını tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi deprem

En Çok Okunan Haberler

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!

Burada seks bebeği genelevini kadınlar yönetiyor!

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs açıklaması

İsrail Savunma Bakanı'ndan savaş tehdidi: Gazze'ye saldırmalıyız

İsrail Savunma Bakanı'ndan savaş tehdidi: Gazze'ye saldırmalıyız

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.