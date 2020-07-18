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Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Vakalar Artıyor

18.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Bilinen ilk Corona vakasının görüldüğü Çin’de, bu kez Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde vaka sayıları artıyor. Urumçi’de uçuşların neredeyse tamamı iptal edildi

Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Vakalar Artıyor

Bilinen ilk Corona virüsü vakasının görüldüğü Çin’de, bu kez Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde vaka sayıları artıyor. Cuma günü Urumçi’den yapılan uçuşların neredeyse tamamı iptal edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Uygur Müslümanları’nın yaşadığı Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de, daha önce görülen bir vakaya ek olarak Cuma günü 16 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Cumartesi günü de 11 yeni vakanın daha tespit edildiği belirtildi.

Böylece bölgedeki toplam vaka sayısı 27’ye yükseldi. 269 kişinin de tıbbi gözetim altında olduğu belirtildi. Resmi rakamlara göre, 11 hastada herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

Uçuşlar iptal edildi

Vaka sayılarındaki artışın ardından, Cuma günü Urumçi’deki Diwopu Uluslararası Havaalanı’nda 600’den fazla uçuş iptal edildi. Bu sayı, havaalanından her gün yapılan sefer sayısının yüzde 80’ine denk geliyor.

Metro, otobüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında sefer sayıları azaltıldı. Kentten ayrılmak isteyenler de havaalanına metro hizmetinin askıya alınması dahil olmak üzere bazı kısıtlamalarla karşı karşıya.

Virüs vakalarını büyük ölçüde kontrol altına alabilen Çin’de sağlık yetkilileri, ikinci dalgayı önleyebilmek amacıyla toplu vakaların görüldüğü küçük çaplı salgınları da ciddiye alıyor.

‘’Savaş zamanı tedbirleri’’

Çin Devlet Televizyonu CCTV’nin haberine göre Cumartesi günü basın toplantısı düzenleyen yetkililer, gruplar halinde bir araya gelinmesini yasakladı. Halka zorunlu olmadıkça Urumçi dışına çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Kentten ayrılmak zorunda olanlara Corona testi yapılması zorunluluğu getirildi. Yetkililer, son vakalar karşısında alınan önlemleri ‘’savaş dönemi’’ tedbirleri olarak niteledi.

Çin, Uygur Müslümanları’nın ana vatanı olarak nitelenen Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Pekin, terör faaliyetlerini engellemeyi amaçladığı gerekçesiyle bölgede son derece sert güvenlik önlemleri uyguluyor.

Çin ana karasında da Cuma günü 22 yeni vaka tespit edildi. 17 Temmuz itibarıyla Çin’de resmi toplam vaka sayısı 83 bin 644. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 634.

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