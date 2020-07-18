Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Vakalar Artıyor

Bilinen ilk Corona virüsü vakasının görüldüğü Çin’de, bu kez Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde vaka sayıları artıyor. Cuma günü Urumçi’den yapılan uçuşların neredeyse tamamı iptal edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Uygur Müslümanları’nın yaşadığı Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de, daha önce görülen bir vakaya ek olarak Cuma günü 16 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı. Cumartesi günü de 11 yeni vakanın daha tespit edildiği belirtildi.

Böylece bölgedeki toplam vaka sayısı 27’ye yükseldi. 269 kişinin de tıbbi gözetim altında olduğu belirtildi. Resmi rakamlara göre, 11 hastada herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

Uçuşlar iptal edildi

Vaka sayılarındaki artışın ardından, Cuma günü Urumçi’deki Diwopu Uluslararası Havaalanı’nda 600’den fazla uçuş iptal edildi. Bu sayı, havaalanından her gün yapılan sefer sayısının yüzde 80’ine denk geliyor.

Metro, otobüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında sefer sayıları azaltıldı. Kentten ayrılmak isteyenler de havaalanına metro hizmetinin askıya alınması dahil olmak üzere bazı kısıtlamalarla karşı karşıya.