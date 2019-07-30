Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

PEKİN (AA) - Çin yönetimi, Uygur Türklerinin yoğun olduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplarda tutulanların büyük çoğunluğunun evlerine döndüğünü ve iş sahibi olduğunu ileri sürdü.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şöhret Zakir ve Vali Yardımcısı Alken Tuniaz, başkent Pekin'de Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisince düzenlenen basın toplantısında, Sincan'daki kamplara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zakir, uluslararası toplumun eleştirilerinin odağında bulunan ve "toplama kampı" olarak da adlandırılan merkezlere yönelik, "Mesleki ve teknik eğitim alanlarının büyük çoğunluğu topluma geri döndü ve yüzde 90'ından fazlası iyi geliri olan, sevdiği işi buldu." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tuniaz da "Eğitim alanlarının büyük çoğunluğu, iyi geliri olan, kendine uygun hissettiği, sevdiği işi buldu." ifadesini kullandı. Tuniaz, kampta çok sayıda kişinin "eğitimlerini tamamladığını" dile getirdi.

Kaç kişinin kamplardan sosyal hayata döndüğüne yönelik rakam vermeyen Tuniaz, "Öğrenim süreleri boyunca herhangi bir dini etkinliğe izin verilmiyor ancak isteyen eve döndüğünde yasal dini etkinlik düzenleyebilir." dedi.