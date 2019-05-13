Sincan’da 17 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, ailesinden izinsiz aldığı araçla kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Pınarbaşı Mahallesi Nihal Sokak’ta iddiaya göre A.S.’nin (17) kullandığı 14 KG 180 plakalı araç, 06 HLP 19 plakalı araca çarpıp kaçtı. Kazada çocuğun kullandığı araçta bulunan arkadaşı hafif yaralandı. Kaza sonrası çocuk sürücü polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



