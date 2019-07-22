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Sincan’da açık hava sinema keyfi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Sincan’da nostalji geceleri açık hava sinema keyfi başladı.

Sincan’da nostalji geceleri açık hava sinema keyfi başladı. Yaz akşamlarını keyfe dönüştürmeyi amaçlayan Sincan Belediyesi, bu hafta “Selvi Boylum Al yazmalım” filmini izleyici ile buluşturdu. Her hafta açık hava sinema etkinliğinin devam edeceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tüm vatandaşları nostalji keyfi yaşamaya davet etti.
Sincan’da yaz dolu dolu yaşanıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez keyfi nostaljik açık hava sineması Lale Meydanı’nda sinemaseverlerle buluşuyor. Her hafta düzenlenmesi planlanan nostalji gecelerinin ilk gösterimi “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile bu hafta başladı.
Açık hava sinema etkinliğine ilgi oldukça yoğundu. İlçe sakinleri, kendilerine ikram edilen patlamış mısır eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Sinema filminin yanı sıra Lale Meydanı’nda sergilenen klasik otomobiller de ilgi gördü. Vatandaşlar klasik otomobillerle bol bol fotoğraf çekildi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da filmi vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Ercan, “İlçe sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için nostalji geceleri açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yaz boyunca belirli aralıklarla açık hava sinema etkinliğimiz devam edecek“diye konuştu.

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