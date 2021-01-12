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Sincan’da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu

12.01.2021 20:48 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi yol kenarına park edilmiş otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.Olay saat 16.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 228’inci sokakta meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi yol kenarına park edilmiş otomobilinin içinde ölü olarak bulundu.
Olay saat 16.30 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 228’inci sokakta meydana geldi. Vatandaşların yaptığı "Bir kişi aracının içinde hareketsiz duruyor" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, park halindeki 06 AL 8046 plakalı otomobilin içinde direksiyon başında oturur vaziyette duran Sadullah K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sadullah K’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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