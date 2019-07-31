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Sincan’da ’kimyasal zehirlenme’ paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 04:52 | Son Güncelleme

Sincan’da bir fabrikada çalışırken cilt yanması ve kaşıntı şikayeti başlayan 14 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastanede karantina altına alındı.

Sincan’da ’kimyasal zehirlenme’ paniği

Sincan’da bir fabrikada çalışırken cilt yanması ve kaşıntı şikayeti başlayan 14 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle hastanede karantina altına alındı. Kişilerin zehirlenmediği, sivrisinek alerjisi olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde kablo üretimi yapılan bir firmanın çalışanları, akşam saatlerinde kaşıntı ve cilt yanması şikayetlerinde bulundu. İhbar üzerine fabrikaya polis, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ölçüm yaparken, sağlık ekipleri ise kaşıntı ve ciltte yanma şikayeti bulunan 14 çalışanı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine sevk etti.
Acil Servis’e karantina
Kişilerde kimyasal zehirlenmeden şüphelenen sağlık ekipleri, yaklaşık bir saat boyunca hastanenin Acil Servis bölümüne giriş çıkışları durdurarak bölümü karantina altına aldı.
Sivrisinek alerjisi
Fabrika ölçümlerinde ve çalışanların sağlık kontrollerinde kimyasal ize rastlanılmadığı, çalışanların bir sivrisinek türü nedeniyle alerji oldukları öğrenildi. Fabrika çalışanları kontrollerin ardından taburcu edilirken, acil servisteki karantina da kaldırıldı.
“Baba endişelenme”
Hastaneye sevk edilen fabrika çalışanlarından birinin babası olan Yasin Çankaya, “Vardiyada çalışıyordu kızım. Saat 23.30 gibi beni aradı. ‘Baba endişelenme, iş yerinde bir sıkıntı var. Kaşıntı var, hastaneye götürüyorlar’ dedi. Biz apar topar buraya geldik. Karantina altına alıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumuzda, ‘Kimyasaldan şüpheleniyoruz’ dediler. ‘Tedbir amacıyla alıyoruz’ dediler. Bu saate kadar bekledik, Allah’a şükür bir şey çıkmamış.” dedi.
Kimyasal bir durumun olmadığını belirten Çankaya, “Basit bir alerjiymiş. Havadan, hava değişikliğinden veya böcekten şüpheleniyorlar ya da yedikleri bir şey de dokunmuş olabilir” ifadelerini kullandı.
Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sincan’da ’kimyasal zehirlenme’ paniği

Sincan’da ’kimyasal zehirlenme’ paniği

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