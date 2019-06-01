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Sincan’da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 21:12 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi Hürriyet Kavşağı girişinde meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi Hürriyet Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E.D.’nin kullandığı 06 VG 391 plakalı otomobil ile Fatih Ö.’nün kullandığı 06 HD 9643 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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