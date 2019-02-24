Sincan’da proje rüzgarı

AK Parti’nin Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, “Sincan Meydanını, miladını tamamlayan yapılardan temizleyerek şehrin nefes alan bir bölgesi haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın doğayla baş başa kalabileceği yeşil alanların yer aldığı millet bahçelerini Sincan halkımızın hizmetine sunacağız, millet kıraathanelerinin sayısını arttıracağız. 5 ayrı bölgede Tema Parklar kuracak, zengin tarihi değerlere sahip Zir Vadisi’ni ilçe turizmine kazandıracağız. Ankara Çayı’nı keyifle gidilecek bir yaşam alanına dönüştüreceğiz” dedi.

Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, projelerini tanıttı. Sincan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen “Proje Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Murat Ercan, “Sincanlı kardeşlerimiz yeşille, sanatla ve sporla buluşacak. Kültür ve sosyal aktivitelere imkan sağlayan, vatandaşlarımızın doğayla baş başa kalabileceği yeşil alanların yer aldığı millet bahçelerini Sincan halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. Millet bahçelerinin, sadece Sincan halkının değil, Ankaralı vatandaşların da uğrak noktası olacağını kaydeden Ercan, "Hem çocukların hem de büyüklerin keyif alacağı, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir alanı ilçemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.

“Saraycık- Eskişehir Yolu güzergahı kesintisiz olacak”

Ulaşımla ilgili projelere de önem verdiklerini aktaran Ercan, Sincan ve Kayaş ilçeleri arasındaki 36 kilometrelik hat üzerinde bulunan Başkentray hattının Akçaören Mahallesi’ne kadar 13 kilometre uzatılacağını, Kızılay-Törekent Metro hattının Yenikent yerleşim alanına 5,5 kilometre, Kızılay-Çayyolu Metro hattının ise Temelli yerleşim alanına 35 kilometreye kadar uzatılacağını bildirdi.

Sincan ilçe merkezinden; Saraycık, Yenipeçenek Mahallesi üzerinden Eskişehir yoluna bağlantı yolu için gerekli imar planı çalışmalarının da yapıldığını söyleyen Ercan, “Saraycık’tan başlayarak Aşağıyurtçu Mahallesi üzerinden 19 kilometre, Aşağıyurtçu Mahallesi’nin batısından 3 kilometre uzunluğunda toplamda yaklaşık 22 km ve 50 metrelik karayolu ile Saraycık- Eskişehir Yolu güzergahını kesintisiz hale getirmiş olacağız” dedi. Sincan’ın çehresi değişecek

Rekreasyon projelerine değinen Ercan, Sincan ilçesinde yer alan Ankara Çayı’nı keyifle gidilecek bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirterek, “Çayın etrafında kafe, restoran, çay bahçelerinde oturacak, manzaranın keyfini çıkartacak, huzur bulacaksınız” şeklinde konuştu.

Yenikent bölgesinde bulunan Mülk Mahallesi’nde de 116 bin metrekarelik alanda rekreasyon çalışmalarının yapılacağını duyuran Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, bölge içerisinde poligon, kafeterya, piknik ve mesire alanları yapılarak yeni yaşam alanının hizmete sunulacağını belirtti.

Sincan’da yeşil dönüşüm atağı başlattıklarını anlatan Ercan, zengin tarihi değerlere sahip Zir Vadisi’ni ilçe turizmine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sincan’ın altyapı ve çevre düzenlemesi ile daha modern bir görünüme kavuşacağını belirten Ercan, "Sincan Meydanımızı, miladını tamamlayan yapılardan temizleyerek şehrin nefes alan bir bölgesi haline getireceğiz. Yeni meydan düzenlemesi kapsamında toplam 25 bin 534 metrekare alanı kapsayan Kültür ve Kongre merkezi inşa edilecek" ifadelerini kaydetti.