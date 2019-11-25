Sincan'daki kampların "kullanım kılavuzu" basına sızdı

Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyomu'na (ICIJ) sızdırılan gizli Çin hükümet belgeleri Sincan bölgesinde Müslüman azınlığın tutulduğu toplu kampların hangi talimatlara göre işletildiğini ortaya koydu.

Pekin, eğitim kamplarındaki binlerce Uygur, Kazak ve diğer etnik azınlıktan kişilerin gönüllü olarak eğitimden geçtiğini savunuyor. Ancak belgeler Müslüman azınlığın prensipte en az bir yıl bu kamplarda zorla tutulduklarını ortaya koyuyor.

Sızdırılan belgeler Süddeutsche Zeitung, The Guardian gazeteleri ve Associated Press'in de aralarında olduğu 17 medya kuruluşu tarafından yayınlandı. Uzmanların, kamplarda daha önce görev yapan personelin ve kamplarda kalanların belgelerin içeriğini doğruladığı bildirildi.

Çoğunluğu 2017 ve 2018 yılına ait olan belgelere göre Çin Komünist Partisi tarafından kurulan kamplarda milyonlarca kişi kaldı. ICIJ, belgeleri bu kampların "kullanım klavuzu" olarak tanımlayarak belgelerde George Orwell'in kitaplarındaki gibi bir kitle gözetleme sisteminin detaylandırıldığını bildirdi.