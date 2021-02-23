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Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

23.02.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

Samsun’da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.Olay, Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi’nin Bağlar mevkisinde meydana geldi.

Samsun’da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi’nin Bağlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Miraç Z. akrabaları ile birlikte sincap avına gitti. Bu sırada 17 yaşındaki R.K.’nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar R.K.’nin arkasında bulunan Miraç Zorlu’nun kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti. Miraç Z.’nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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