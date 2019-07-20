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Sincap "pamuk", Kültür Evi'nin maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir işletmeci tarafından bulunan yavru sincap, Kültür Evi'nin maskotu haline geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde annesi ölen ve "Pamuk" adı verilen sincap yavrusu, Kültür Evi'nin maskotu oldu.

Sarıkamış ilçesinde Kültür Evi'nin işleten Rasim Kaya, annesi ölen sincaba sahip çıkarak bebek gibi bakmaya başladı. Kaya, sincabı zaman zaman ağzıyla besliyor.

Evin maskotu haline gelen sevimli sincap "pamuk", Kaya ile evin içinde oyun oynuyor. Kaya'nın omuzunda gezen sincap, gelen misafirlerin de ilgi odağında oluyor.

Rasim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piknik yaptıkları sırada yanlarına gelen sincabı beslediklerini, hayvanın bir süre sonra kendilerine alıştığını söyledi.

Sincap yavrusunun tek başına zarar görebileceğini düşünerek ona sahip çıktığını anlatan Kaya, "Yavru sincap açtı, ona kayısı verdik, çok sevdi. Sağda solda gezen köpekler gördük, zarar verirler diye bende hemen yakaladım Kültür Evine getirdim. On günden beri yanımda duruyor." dedi.

Sincaba "Pamuk" adını koyan Kaya, kültür evindeki muhabbet kuşu "Maviş" ile sincabın arkadaş olduğunu ifade ederek, "Kültür Evi'ni ziyarete gelenler böyle bir yavruyu alıp getirip, besleyip, sakladığımız için teşekkür ediyorlar. Başını okşayınca beni annesi olarak hissediyor. Maviş'le ikisi birbirini çok seviyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış Sincap

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