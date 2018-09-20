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Sincar'dan yeni görüntüler! PKK'lı teröristler İsmail Özden’in fotoğrafını asmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Sincar’da terör örgütü PKK varlığının devam ettiği görüntüler ortaya çıkarken TSK’nın operasyonuyla öldürülen terörist elebaşlarından İsmail Özden’in fotoğrafının da Sincar Dağı'na yerleştirilmesi dikkat çekti.

Sincar'dan yeni görüntüler! PKK'lı teröristler İsmail Özden’in fotoğrafını asmış

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli televizyonu, Sincar'daki terör örgütü PKK varlığını ve askeri hareketliliğini görüntüledi. Görüntülerde, Sincar kent merkezi ile Sincar dağında PKK unsurlarının eğitim faaliyetlerine devam ettiği görülüyor.

Yeni Şafak’ın haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK tarafından boşaltıldığı iddia edilen kampları görüntüleyen Türkmeneli televizyon ekibi, PKK kadrosunun buralarda faaliyette olduğunu tespit etti.

Bu kamplarda PKK bünyesinde görevli olduğunu saklamayan kişiler, mevcut örgüt yapısının adının YBŞ yani "Şengal Direniş Birlikleri" olarak değiştirildiğini belirtiyorlar.

PKK'ya ait poster, bayrak ve flamalar ile Abdullah Öcalan'ın resimlerine Sincar'da sıkça rastlanıyor.

Görüntülerde, Türk Hava Kuvvetleri'nin 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Zeki Şengal kod isimli İsmail Özden'in portresinin de Sincar Dağı'na yerleştirildiği dikkat çekiyor. PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden, TSK'nın hava harekatıyla öldürülmüştü.

Türkmeneli televizyonu, Sincar'ın merkezinde PKK'ya ait karargahların bulunduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sincar PKK ismail özden

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