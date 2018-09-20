Sincar'dan yeni görüntüler! PKK'lı teröristler İsmail Özden’in fotoğrafını asmış

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli televizyonu, Sincar'daki terör örgütü PKK varlığını ve askeri hareketliliğini görüntüledi. Görüntülerde, Sincar kent merkezi ile Sincar dağında PKK unsurlarının eğitim faaliyetlerine devam ettiği görülüyor.
Yeni Şafak’ın haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK tarafından boşaltıldığı iddia edilen kampları görüntüleyen Türkmeneli televizyon ekibi, PKK kadrosunun buralarda faaliyette olduğunu tespit etti.
Bu kamplarda PKK bünyesinde görevli olduğunu saklamayan kişiler, mevcut örgüt yapısının adının YBŞ yani "Şengal Direniş Birlikleri" olarak değiştirildiğini belirtiyorlar.
PKK'ya ait poster, bayrak ve flamalar ile Abdullah Öcalan'ın resimlerine Sincar'da sıkça rastlanıyor.
Görüntülerde, Türk Hava Kuvvetleri'nin 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Zeki Şengal kod isimli İsmail Özden'in portresinin de Sincar Dağı'na yerleştirildiği dikkat çekiyor. PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden, TSK'nın hava harekatıyla öldürülmüştü.
Türkmeneli televizyonu, Sincar'ın merkezinde PKK'ya ait karargahların bulunduğunu belirtiyor.
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu
Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz
Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek
Meclis'e yeni parti geliyor
Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum