Sincar halkı ilçedeki PKK varlığı nedeniyle göçmen kamplarına dönüyor

DUHOK (AA) - Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesi Kaymakamı Mahma Halil, terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi güçlerinin Sincar'daki varlığı nedeniyle her gün çok sayıda sivilin ilçeyi terk ederek Duhok'taki göçmen kamplarına döndüğünü söyledi.

Kaymakam Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'da varlık gösteren terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi güçlerinin ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Sincar'da tersine göçün başladığına dikkati çeken Halil, "PKK ve Haşdi Şabi'nin varlığı nedeniyle Sincar'da durum kötüden daha kötüye gidiyor. Sincar sakinleri yeniden Duhok kentindeki kamplara yerleşiyor." dedi.

Halil, terör örgütü ve Haşdi Şabi güçlerinin etkinliğinin ilçede kaosa neden olduğunu vurgulayarak, "Siviller daha iyi bir yaşam için Sincar'a döndüler ancak PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçede kalmaya devam etmesi nedeniyle hayatları olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Peşmerge güçlerinin Irak ordusuyla iş birliği halinde ilçeye dönmesinin Sincar'da tansiyonu düşüreceği değerlendirmesinde bulunan Halil, PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçeyi terk etmesinin de Sincar'a istikrarın gelmesi için en iyi seçenek olduğunu kaydetti.