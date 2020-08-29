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Sincar İlçesi Kaymakamı: PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 19:16 | Son Güncelleme

Irak'ta Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tuttuğunu söyledi.

Sincar İlçesi Kaymakamı: PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidileri gizli hapishanelerde tutuyor

Irak merkezi hükümeti yetkililerine yazılı açıklama ileten Halil, PKK'nın ivedi bir şekilde Sincar'dan çıkarılması ve istikrarın sağlanması çağrısında bulundu.

PKK'nın Sincar'da sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Halil, terör örgütünün bölgenin etnik ve dini oluşumları arasındaki birlikte yaşam ve Ezidi iç göçmenlerin evlerine dönmesinin önünde engel olduğunu belirtti.

Örgütün Ezidileri alıkoyduğunu ve dağa kaçırdığını hatırlatan Kaymakam Halil, "PKK, Sincar'da alıkoyduğu Ezidilere karşı baskı ve alıkoyma siyaseti uyguluyor ardından gizli hapishanelerde tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'daki Ezidiler, PKK'nın bölgelerindeki varlığı ve kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler düzenlemiş, Irak merkezi hükümetinin örgüte müdahale etmesi için çağrıda bulunmuştu.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

PKK da Sincar'ı IŞİD'den kurtarma iddiasıyla 2014'ten bu yana bölgede konuşlanmaya devam ediyor. (AA)

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