Sincar Kaymakamı, PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını istedi

Irak’ın Sincar kentinde dün terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasında meydana gelen çatışmadan sonra açıklama yapan Sincar Kaymakamı Mahma Halil, PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını istedi.

Sincar Kaymakamı Mahma Halil, İHA’ya yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Suriye sınırından Irak’a yasal olmayan yollarla geçmek isteyen PKK üyelerine Irak ordusunun izin vermeyince iki taraf arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Çatışmanın Sununi bölgesinde meydana geldiğini kaydeden Halil, “Irak askerleri PKK’lıların geçişine izin vermeyince PKK’lılar ateş açtı. Irak askerleri ateşe karşılık verince Sincar dağından bir grup PKK bölgeye geldi. Bir saat süren çatışma sonucu 1 Irak askeri hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı, 2 PKK üyesi öldürüldü ve 3 ayrı PKK yaralandı” dedi.

Terör örgütü PKK’nın Sincar’dan çıkarılmasını isteyen Halil, “Bu gibi durumların tekrarlanmaması Sincar yerel hükümet olarak merkez hükümetinden üzerine düşen görevi yerine getirerek, sınır bölgelerini korumaya, yasa dışı silahlı grupları ve PKK’yı Sincar dağından çıkarmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerginliğin devam ettiğini kaydeden Halil, Irak hükümetinin sınırda ihlal yapanlar hakkında caydırıcı önlemler almakla yükümlü olduğunun altını çizdi.



PARTNER Uzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek