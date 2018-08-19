‘Sincar Operasyonu’ Protestosuna Polis Engeli

Aralarında HDP Milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, Türkiye’nin Irak’ın Sincar Bölgesine düzenlediği ve kırmızı bültenle aranan PKK Yöneticisi İsmail Özden’in öldürüldüğü operasyona basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Polis açıklamanın dışarıda yapılmasına izin vermedi.

Halkların Demokratik Partisi Milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi yöneticilerinin de arasında bulunduğu grup, HDP il binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Bina çevresinde yoğun önlem alan polis açıklamanın dışarıda yapılmasına izin vermedi. HDP’lilerin ısrarı üzerine polis müdürü ‘Operasyonda öldürülen kişi, terör örgütü üyesi ve kırmızı bültenle aranan bir kişi. Onunla ilgili açıklama yapamazsınız’ uyarısında bulundu.

Uyarının ardından parti binasını ablukaya alan polis, partililerin dışarı çıkmasına izin vermedi. Bunu üzerine açıklama bina içerisinde yapıldı.

Grup adına açıklama yapan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, saldırıyı protesto ettiklerini söyledi. Öztürk, “Bu saldırıyı genelde topyekün Kürt halkının, özelde de Ezidi halkımızın varlığını ve kazanımlarını hedefleyen, imha amaçlı bir saldırı olarak değerlendirdiğimizi; Kerkük ve Efrin saldırılarının bir devamı ve Kürt düşmanlığının bir sonucu olarak gördüğümüzü açıkça belirtmek istiyoruz. Bu saldırıda Ezidi halkının değerli evladı, önder siyasetçilerinden Mam Zeki’nin yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir acı ve üzüntü yaşadığımızı belirtmek isteriz. Ezidi halkımız başta olmak üzere, bütün Kürt halkına, yoldaşlarına ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu saldırının gerçekleşmesine izin veren veya göz yuman, uluslararası güçleri ve kendi topraklarına yapılan bu saldırıya onay veren Irak merkezi hükümetini şiddetle kınıyor, yapılan bu saldırı ve komplonun ortakları olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi. Açıklamaya katılanlar, operasyona alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.

Türkiye’nin, Irak’ın Sincar bölgesine 15 Ağustos’ta düzenlediği hava operasyonunda PKK bağlantılı Kürdistan Topluluklar Topluluğu’nun (KCK) ‘Yürütme Konseyi Üyesi ve Şengal Ezidi Koordinasyonu Üyesi’ “Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden öldürülmüştü.

