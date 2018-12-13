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Sincar ve Karakacak Dağı bölgesine hava harekatı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 21:43 | Son Güncelleme

Sincar ve Karacak Dağı Bölgesine hava harekâtı düzenlendi.

ANKARA (DHA) - Sincar ve Karacak Dağı Bölgesine hava harekâtı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle: "PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51’inci maddesi çerçevesinde, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı bir hava harekâtı icra edilmiştir."

"İcra edilen harekâtta, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depolar hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir."

"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de Ülkemizin ve Milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır."

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