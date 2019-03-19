"Sincar'da gerekli önlemleri aldık"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'a bağlı Sincar'da ordu ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmalardan sonra gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Abdulmehdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak Başbakanı'nın gündeminde Musul'a bağlı Sincar'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalar vardı. Konuyla ilgili olarak Abdulmehdi, "Hükümet olarak Sincar'da yaşanan krize el attık ve gerekli tüm önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Hükümet programını yerine getirmediği yönündeki eleştirilere ilişkin ise Abdulmehdi, ABD ve İngiltere'den hükümeti destekledikleri yönünde mesajlar aldıklarına işaret ederek, "Hükümet olarak çizdiğimiz programa sahip çıktık ve bunu belirlediğimiz takvim içerisinde tamamladık." dedi.

Abdulmehdi ayrıca Irak sınırına yakın Suriye'nin Bagoz beldesindeki operasyonu da yakından takip ettiklerini söyledi.

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da çatışan DEAŞ'lıların bulunduğu son alanı da ele geçirdikleri iddiasında bulunmuştu.