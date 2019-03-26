BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul'a bağlı Sincar'da durumun "kırılgan" olduğunu, güvenliğin ordu tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Abdulmehdi, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından başkent Bağdat'taki Başbakanlık binasında kameraların karşısına geçti.

Musul'da özellikle terör örgütü DEAŞ işgali ve sonrasındaki askeri operasyonlardan dolayı durumun kolay olmadığını ifade eden Abdulmehdi, "Savaşın tahrip ettiği ve göçün yaşandığı Musul'da yeniden istikrarı sağlamak kolay değil." dedi.

- "Sincar'da güvenliği ordu sağlamalı"

Abdulmehdi, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği bilinen Sincar'daki durumu da "kırılgan" şeklinde niteleyerek, şöyle devam etti:

"Sincar'da çıkar çatışmaları söz konusu. Orada bazı çözümler konusunda anlaşma sağlandı. Sincar'da güvenliği Irak ordusu sağlamalı ve bu konuda tüm taraflarla uzlaşıldı. Ordunun kontrolü, ilçede kimseyi dışlamadan herkes için adaleti sağlayacak bir durum."

Irak Başbakanı, 100'den fazla kişinin yaşamına mal olan Musul'daki feribot faciasına da değindi.