"Sincar’da kontrolün sağlanması Irak için son derece önemli"

MUSUL (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Irak'ın Sincar'da tam olarak yetkiyi ve kontrolü sağlamasının sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı açısından da son derece önemli olduğunu" vurguladı.

Yıldız, Musul temasları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sincar'daki terör örgütü PKK varlığı konusunu Musul'daki yerel yetkililerle görüştüğünü belirten Yıldız, "Irak hükümetinin Sincar'da tam olarak yetkiyi ve kontrolü sağlaması sadece Türkiye açısından değil, Irak'ın toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı açısından da son derece önemli." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Sincar'ın ikinci Kandil olmaması konusunda Irak makamlarına iş birliği ve destek vermeye hazır oldukları mesajını ilettiklerini söyleyerek, Sincar'ın sadece Türkiye ve PKK boyutuyla değil, özellikle terör örgütü DEAŞ'a Suriye'de son verildiği bir dönemde Irak sınırlarının güvenliği için önem arz ettiğini vurguladı.