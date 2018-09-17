Sincik'te mermer ocağında patlama: 3 yaralı

Haci BOZKURT/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesindeki mermer ocağında patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınlarındaki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta bulunan patlayıcı maddeler, bilinmeyen nedenle infilak etti. Meydana gelen patlamada mermer ocağında çalışan işçilerden Ahmet Gün (25), Orhan Gökçe ve Yakup Yaman (28) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
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