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Sincik’te trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sincik’te trafik kazası: 4 yaralı

Haci BOZKURT/SİNCİK (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çamdere Köyü yakınında meydana geldi. Cevher Ardıç (55) yönetimindeki 02 KN 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt (42), Songül Bozkurt (40) ve Ramazan Bozkurt (5) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücü Ardıç, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sincik’te trafik kazası: 4 yaralı

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