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Sincik'te yağış nedeniyle yol çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde dünkü şiddetli yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde dünkü şiddetli yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Sabah bölgeye gelen işçi ve öğrenci servisleri yoldan geçemeyince döndü. Sincik ilçesinde dün akşam şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sincik ile Yarpuzlu köyü arasında bulunan karayolunda yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyleri köyleri ile Zeynalaslan Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci ve işçi sevisi yapan araçlar, bu sabah bölgeye geldi ancak çöken yol nedeniyle döndü. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

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