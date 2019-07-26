Sincik’teki saldırıda iş yerleri de zarar gördü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iş yerleri de zarar gördü.

Sincik ilçesi Kahraman Mahallesi’nde bulunan Sincik Devlet Hastanesi önündeki caddede devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda polis aracının yanı sıra iş yerleri de zarar gördü. Eczane ve yanındaki çay ocağına mermiler isabet etti. Terör örgütü mensuplarıyla çatışan polis memurlarından Taha Uluçay’ın yaralandığı olay yerinde çok sayıda mermi izi görüldü. İş yerinin camından merdivenlere, elektrik direklerinden duvarlara kadar birçok yerde mermi izinin bulunması çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Gece meydana gelen olayın ardından gündüz çekilen görüntüler çatışmanın şiddetini ortaya çıkardı.

Teröristleri bulmak için jandarma ve polis özel harekat ekipleri Meran dağlık bölgesinde operasyonu karadan ve havadan sürdürüyor.

Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



