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Sındırgı depreme karşı tedbir aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de ciddi şekilde hissedilirken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş depreme karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.Depremi hissettiklerini ve jeotermal kaynaklı bir ilçe olmaktan kaynaklanan sebeplerle sürekli küçük çapta depremlerin yaşandığını, acil durumlarda müdahaleye hazır olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı jeotermal kaynakların bolca olduğu noktalardan.

Sındırgı depreme karşı tedbir aldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de ciddi şekilde hissedilirken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş depreme karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.
Depremi hissettiklerini ve jeotermal kaynaklı bir ilçe olmaktan kaynaklanan sebeplerle sürekli küçük çapta depremlerin yaşandığını, acil durumlarda müdahaleye hazır olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı jeotermal kaynakların bolca olduğu noktalardan. İnsanlar tarafından bilinen bir konu: bir bölgede jeotermal varsa deprem açısından riskli demektir. Bizler bu amaçla ilçemizde tedbirlerimiz aldık Allah vermesin. Ama böyle bir durumda kaçış planlarımız, toplanma noktalarımız, itfaiyemizle beraber ve Sındırgı’da bulanan Akut ve ulusal noktadaki bütün birimlerle irtibatımız tam manasında kurulmuş durumda. Allah böyle bir felaket verdiği anda inşallah muhtarlarımızla çevre halkımızla belediye personelimizle bir uyum içerisinde en az zararla bu işlerden kurtulmanın planını yapmış durumdayız. Rabbim doğal afetleri vermesin. Manisa Ahkisar’da bize 30 kilometre mesafedeki depremi ciddi manada hissettik. Kırkağaç’taki deprem de büyük bir gürültüyle birlikte geldi. Bölgemizde çok şükür bir hasar söz konusu değil. Ciddi manada hissettik. Rabbım beterinden korusun. Rabbım büyük afetlerden bu memleketi uzak eylesin inşallah” diye konuştu

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