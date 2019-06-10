HABER

Sındırgı Devlet Hastanesinde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçe devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Sındırgı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçe devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Sındırgı Devlet Hastanesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, ameliyathanedeki cihazların besleme ünitesindeki akülerden nedeni belirsiz bir şekilde duman çıkarmaya başladı. Isınmadan dolayı kablolardan çıkan dumanlar ve koku acil servis ekipleri tarafından fark edildi. Hastane güvenlik ekiplerinin itfaiyeye haber vermesi sonucunda olay yerine kısa sürede gelen Sındırgı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yanan kablo kokusu ve elektrik kesintilerinden dolayı hastanede tedavi gören ve palyatif bölümündeki 9 hasta UMKE, AKUT ve ilçelerden gelen ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın duyulması üzerine hastaneye gelen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yetkililerden bilgi alarak, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Malatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralıMalatya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı Aydın'da silahlı saldırı: 1 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

A Milli Takım'a İzlanda'da büyük saygısızlık

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Evlerinin içerisinde boğulacaklardı! Son anda kurtarıldılar

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan 'Kürdistan' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.